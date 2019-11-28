Злоумышленник на Ленинском проспекте выхватил у мужчины пенсионного возраста сумку и попытался скрыться, но был удержан потерпевшим и его спутниками...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Якиманка задержали мужчину, подозреваемого в попытке хищения имущества у пожилого мужчины путем грабежа.В полицию поступило сообщение от гражданина о том, что он стал очевидцем совершенного противоправного деяния. Он рассказал, что неизвестный на Ленинском проспекте выхватил у мужчины пенсионного возраста сумку и попытался скрыться, но был удержан потерпевшим и его спутниками.Незамедлительно выехавшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого – 30-летнего мужчину, приезжего из ближнего зарубежья. Установлено, что злоумышленник выхватил у 77-летнего мужчины сумку с находящимися в ней денежными средствами, после чего попытался скрыться, но был задержан.Отделением дознания ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60