Интернет в сёлах стал доступнее. Точки бесплатного беспроводного доступа появились во всех районах Владимирской области.

Интернет в сёлах стал доступнее. Точки бесплатного беспроводного доступа появились во всех районах Владимирской области. Региональные активисты ОНФ провели выборочный мониторинг некоторых из них.С первого взгляда этот столб ничем не отличается от множества других - бетонный остов, паутина проводов, электрические щитки. Но если приглядеться, то на верхушке можно заметить вай-фай роутер. Это одна из 162 точек раздачи бесплатного доступа к Интернету в сёлах области. Их организовала компания Ростелеком в рамках программы "Устранение цифрового неравенства".Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях: «Скорость у абонентов, которые пользуются этой услугой, должна быть до 10Мбит/с, по факту больше мы получаем. И расстояние до абонентского устройства смартфон или ноутбук - до 100 метров».Подобные точки появились во всех населённых пунктах России с количеством жителей от 250 до 500 человек. Активисты регионального Общероссийского народного фронта решили проверить, насколько в действительности Интернет стал доступен в дальних уголках 33 региона.Татьяна Гусарова, региональный координатор проекта "Село. Территория развития", член регионального штаба ОНФ во Владимирской области: «В некоторых населённых пунктах, в которые мы приезжали, жители действительно не знают, что есть такая возможность. Отсутствуют информационные стенды. Не было схода жителей, на которых могли бы узнать о такой возможности. Также эти точки доступа зачастую находятся не в самых удачных местах. В идеале их нужно устанавливать рядом с общественными зданиями, домами культуры, библиотеками».Найти эту точку в деревне Ильино Судогодского района удалось не сразу. Столб вынесен практически на окраину, а о его назначении сообщает едва заметная и уже покосившаяся табличка.- А вы знаете, что у вас в посёлке есть столб, который бесплатно раздаёт Интернет по вайфай? - Не знаем, нам никто не сообщал об этом, если бы была какая-то информация, то конечно, все бы подключились давно.А это уже посёлок Улыбышево. Здесь та же картина. За исключением того, что на столбе нет даже таблички. Точку для бесплатного доступа в Интернет активисты отыскали с трудом. И это главная проблема, говорит Сергей Сливин, член регионального штаба ОНФ.Сергей Сливин, член регионального штаба ОНФ во Владимирской области: «Хотелось бы, чтобы информационной части больше уделяли внимание органы местного самоуправления, сельских поселений. Действительно знает малое количество людей».Татьяна Гусарова, региональный координатор проекта "Село. Территория развития", член регионального штаба ОНФ во Владимирской области: «Есть хорошие положительные примеры, например в Селивановском районе, в Чертковском сельском поселении установили рядом с этим цифровым столбом беседку, лавочки, где можно в комфортных условиях подключиться к сети вай-фай».Так почему же некоторые из этих точек никак не обозначены и кто выбирал место для их установки? Эти вопросы надо адресовать местным администрациям, говорит Павел Шатохин.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях: «Места размещения точек вай-фая, комутаторов определялись администрациями сельских поселений и муниципальных образований. Компания Ростелеком осуществляла строительство по заранее определённым местам. Что касается табличек, все точки доступа оснащались табличкам, но к сожалению случаются моменты, когда население разбирает их на сувениры. Периодически мы их восстанавливаем».В каких именно селах и деревнях появились такие точки, можно узнать из специальной карты проекта "". Кстати, сейчас на федеральном уровне рассматривается новый проект. Согласно ему Интернет придёт и в сёла с населением от 100 человек. Но узнают ли об этом жители?Дмитрий Горкин, Екатерина Таманова, Максим Котов, Андрей Синягин, «Вести-Владимир»