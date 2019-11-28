На приём ко врачу можно будет попасть без направления

30 ноября в Онкологическом диспансере Костромской области пройдёт день открытых дверей. Любой желающий сможет пройти обследование и получить консультацию без направления, сообщает пресс-служба Администрации региона.Врачи будут вести приём пациентов с 9.00 до 13.00. Запись закончится за час до окончания приёма. С собой необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС, а также, если такие имеются, то данные ранних обследований.За информацией можно обращаться по телефону 8 (4942) 37-37-37.