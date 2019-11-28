Тело пожилой соседки утром обнаружили жители дома №31 по улице Туманова.

В Коврове ночью в результате падения из окна пятого этажа погибла пенсионерка. Тело пожилой соседки утром обнаружилижители дома №31 по улице Туманова. Сообщают "". Подробности трагедии уточняются.