Умер мужик и попал в ад. Огляделся, приуныл. Сел и грустит. Тут к нему другой мужик подходит.
- Ты чего такой грустный?
- А как же ведь я в аду.
- Ничего, не грусти, у нас здесь весело. Вот ты как к выпивке относишься?
- Нормально. В хорошей компании почему бы и не выпить.
- Тогда тебе понравится понедельник. Мы по понедельникам пьем все, что алкогольное. Водка, коньяк, пиво, вино и т. д. А куришь?
- Да, как и все.
- Тогда тебе понравится вторник. Мы по вторникам, курим все сорта табака.
- А ты азартный?
- Бывало и играл.
- Тогда тебе понравится среда. В среду мы играем во все азартные игры, которые есть в мире. А как насчет наркотиков?
- Ну, бывало, с ребятами травкой баловались.
- Тогда тебе понравится четверг. В четверг мы колемся, нюхаем, гл
еще анекдот!