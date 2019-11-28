В этом году свои творческие работы направили 27 подразделений столичного Главка...
В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве наградили победителей конкурсов в различных номинациях.
В торжественной церемонии награждения принял участие начальник УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Руслан Ермаков, председатель Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Татьяна Косаревич и секретарь Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Вадим Бреев.
«Это мероприятие, без преувеличения, можно назвать праздником, учитывая что, работа в полиции сложная и напряженная, такого рода конкурсы позволяют вовлечь детишек сотрудников и работников в творческую деятельность. Мне очень приятно не только быть сегодня здесь, но и вручить заслуженные награды», - отметил Руслан Ермаков.
В этом году свои творческие работы направили 27 подразделений столичного Главка. Всего в конкурсе участвовало 140 человек, из них 25 сотрудников, работников и ветеранов ОВД, 9 членов семей и 106 детей.
Среди большого количества работ лучшими стали:
Рисунок «На прогулке» Софьи Барсуковой и Кирилла Барсукова, детей старшего инспектора программиста ИЦ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве капитана внутренней службы Максима Барсукова.
Рисунок «Защитник» Дмитрия Зарубина, сына инспектора ДПС 2 Отдельного спецбатальона ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта полиции Романа Зарубина.
Рисунок «Ожидание» Арсения Фассалова, сына старшего эксперта 2 отдела ЭКЦ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве майора полиции Ларисы Фассаловой.
Также были награждены сотрудники, победившие в следующих конкурсах:
- Литературный конкурс «Доброе слово»
-Смотр-конкурс документальной и художественной фотографии
-Смотр-конкурс художественного творчества.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве