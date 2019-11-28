В этом году свои творческие работы направили 27 подразделений столичного Главка...

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве наградили победителей конкурсов в различных номинациях.В торжественной церемонии награждения принял участие начальник УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Руслан Ермаков, председатель Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Татьяна Косаревич и секретарь Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве Вадим Бреев.«Это мероприятие, без преувеличения, можно назвать праздником, учитывая что, работа в полиции сложная и напряженная, такого рода конкурсы позволяют вовлечь детишек сотрудников и работников в творческую деятельность. Мне очень приятно не только быть сегодня здесь, но и вручить заслуженные награды», - отметил Руслан Ермаков.В этом году свои творческие работы направили 27 подразделений столичного Главка. Всего в конкурсе участвовало 140 человек, из них 25 сотрудников, работников и ветеранов ОВД, 9 членов семей и 106 детей.Среди большого количества работ лучшими стали:Рисунок «На прогулке» Софьи Барсуковой и Кирилла Барсукова, детей старшего инспектора программиста ИЦ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве капитана внутренней службы Максима Барсукова.Рисунок «Защитник» Дмитрия Зарубина, сына инспектора ДПС 2 Отдельного спецбатальона ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве старшего лейтенанта полиции Романа Зарубина.Рисунок «Ожидание» Арсения Фассалова, сына старшего эксперта 2 отдела ЭКЦ УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве майора полиции Ларисы Фассаловой.Также были награждены сотрудники, победившие в следующих конкурсах:- Литературный конкурс «Доброе слово»-Смотр-конкурс документальной и художественной фотографии-Смотр-конкурс художественного творчества.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве