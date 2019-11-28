В одном из лесопарков Екатеринбурга было найдено тело маленького ребенка. Уточняется, что мальчик умер еще 26 октября. Труп пролежал несколько дней в пакете в подъезде, прежде чем убийцы ..

В одном из лесопарков Екатеринбурга было найдено тело маленького ребенка. Уточняется, что мальчик умер еще 26 октября. Труп пролежал несколько дней в пакете в подъезде, прежде чем убийцы вынесли и закопали его.Главными подозреваемыми в совершении преступления считаются родители. Сейчас в их квартире идут обыски. Соседи уверяют: никаких криков в день убийства они не слышали. Подробности случившегося выясняются, передает .