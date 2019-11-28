Запрет на усыновление российских детей иностранцами можно расширить. Заместитель директора консульского отдела МИД РФ Руслан Голубовский считает, что ограничения надо вводить не только против США, но и против других странах, если в них фиксируются случаи несоблюдения прав и свобод граждан России.

Запрет на усыновление российских детей иностранцами можно расширить. Заместитель директора консульского отдела МИД РФ Руслан Голубовский считает, что ограничения надо вводить не только против США, но и против других стран, если в них фиксируются случаи несоблюдения прав и свобод граждан России, пишет агентство "Интерфакс".Если убрать из "закона Димы Яковлева" упоминание только США, то получится сделать этот документ универсальным, уверен Голубовский.Напомним, запрет на усыновление российских детей гражданами США был введен в 2013 году. Причиной стал трагический случай, когда в Соединенных Штатах приемные родители оставили малолетнего Диму Яковлева в машине на жаре. Ребенок умер. Несмотря на это людей, повинных в его гибели, американский суд оправдал.