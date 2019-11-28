В четверг, 28 ноября, на станции Кушелевка в Санкт-Петербурге электричка сбила мужчину. От полученных травм он скончался на месте, передает По предварительным данным, мужчина переходил пути ..

В четверг, 28 ноября, на станции Кушелевка в Санкт-Петербурге электричка сбила мужчину. От полученных травм он скончался на месте, передаетПо предварительным данным, мужчина переходил пути в наушниках и не услышал звук приближающегося поезда. Машинист экстренно затормозил, но наезда не удалось избежать. Точные обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители.