Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия в Санкт-Петербурге памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину.

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия в Санкт-Петербурге памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину.Как передает телеканал "Россия 24", глава государства вместе с дочерью писателя возложил к скульптуре Гранина, который изображен сидящим в кресле с книгой в руке, букет алых роз, после чего в краткой речи отметил заслуги Даниила Александровича перед страной.В июле 1941-го Гранин добровольцем ушел на фронт, пройдя Великую Отечественную, был неоднократно ранен, войну закончил в звании капитана.Публиковаться начал еще с 1937 года, однако главные свои произведения написал уже после войны — романы "Иду на грозу", "Искатели", "Зубр", "Блокадная книга", "Эта странная жизнь" и ряд других. Гранин был отмечен рядом наград, в том числе Государственной премией СССР. Скончался в Петербурге 4 июля 2017 года в возрасте 98 лет. 2019-й был объявлен Годом Гранина.