Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян раскрыл правду о появлении звездной пары на премии Лидеры мнения. По его словам, Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская пришли на светское мероприятие вместе.

Член экспертного советапо развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян раскрыл правду о появлении звезднойпары на премии "Лидеры мнения". По его словам, Прохор Шаляпин и ВиталинаЦымбалюк-Романовская пришли на светское мероприятие вместе."В медиа появилась массаспекуляций по поводу появления вместе Виталины Цымбалюк-Романовской и ПрохораШаляпина после моего заявления о том, что они стали "Парой года" нацеремонии вручения наград "Лидеры мнения", – заявил собеседник"Дни.ру"."Сидели всю церемониювручения наград вместе. Весь вечер улыбались друг другу и окружающим. Потом, когда Прохор Шаляпин пошел на сцену петь, счастливая Виталина его с улыбкой налице фотографировала", – поделился Манукян. Он добавил, что давно общается сэкс-супругой Армена Джигарханяна в соцсетях, но вживую они увиделись впервые напремии.Ближе к финалу церемонии эксперти спутница разговорились. "Виталина задала мне вопрос о том,что большинство свои премии уже получили, как и они с Прохором, а меня еще необъявили. Я пошутил, что, видимо, меня готовят на финал, раз уж Киркорова нет,который обычно закрывает все концерты и шоу", – рассказал Манукян.28 Окт 2019 в 10:44 PDTСамое забавное, что экспертоказался прав. "В финале премии победителем в номинации "Лидеры XXI века –Блогер года" объявили именно меня", – поделился Манякун.Напомним, ранее заметили на премии рядом с бывшей избранницей – бизнес-леди ЛарисойКопенкиной. Они мило общались и выглядели счастливыми. Это и спровоцировалослухи о разладе в отношениях певца с Цымбалюк-Романовской.