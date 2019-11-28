Член экспертного совета
по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян раскрыл правду о появлении звездной
пары на премии Лидеры мнения. По его словам, Прохор Шаляпин и Виталина
Цымбалюк-Романовская пришли на светское мероприятие вместе.
Член экспертного совета
по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян раскрыл правду о появлении звездной
пары на премии "Лидеры мнения". По его словам, Прохор Шаляпин и Виталина
Цымбалюк-Романовская пришли на светское мероприятие вместе.
"В медиа появилась масса
спекуляций по поводу появления вместе Виталины Цымбалюк-Романовской и Прохора
Шаляпина после моего заявления о том, что они стали "Парой года" на
церемонии вручения наград "Лидеры мнения", – заявил собеседник
"Дни.ру".
"Сидели всю церемонию
вручения наград вместе. Весь вечер улыбались друг другу и окружающим. Потом, когда Прохор Шаляпин пошел на сцену петь, счастливая Виталина его с улыбкой на
лице фотографировала", – поделился Манукян. Он добавил, что давно общается с
экс-супругой Армена Джигарханяна в соцсетях, но вживую они увиделись впервые на
премии.
Ближе к финалу церемонии эксперт
и спутница разговорились. "Виталина задала мне вопрос о том,
что большинство свои премии уже получили, как и они с Прохором, а меня еще не
объявили. Я пошутил, что, видимо, меня готовят на финал, раз уж Киркорова нет,
который обычно закрывает все концерты и шоу", – рассказал Манукян.
28 Окт 2019 в 10:44 PDT
Самое забавное, что эксперт
оказался прав. "В финале премии победителем в номинации "Лидеры XXI века –
Блогер года" объявили именно меня", – поделился Манякун.
Напомним, ранее заметили на премии рядом с бывшей избранницей – бизнес-леди Ларисой
Копенкиной. Они мило общались и выглядели счастливыми. Это и спровоцировало
слухи о разладе в отношениях певца с Цымбалюк-Романовской.