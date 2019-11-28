Фигурант похитил имущество из дома, арендуемого супругой.

15 ноября текущего года в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился 26-летний житель Краснодарского края с заявлением о краже имущества из назодящегося в его собственности дома в д. Чудиново Вязниковского района. Заявитель сообщил, что с июля по ноябрь текущего года он сдавал дом в аренду 36-летней жительнице одной из деревень Вязниковского района, которая проживала там вместе со своим мужем. В указанный период собственник не проверял состояние жилого помещения и сохранность вещей в доме.В ноябре 2019 года арендодатель решил проверить дом и обнаружил, что арендаторы съехали, а из дома пропало имущество на сумму более 16 тысяч рублей.В ходе проведенных мероприятий сотрудники полиции установили, что к краже имущества причастен муж женщины - ранее судимый 35-летний житель Вязниковского района. Подозреваемый не стал отрицать своей вины и сообщил сотрудникам полиции, что часть похищенного он сбыл и вырученные денежные средства потратил на собственные нужды.В настоящее время в отношении фигуранта отделением дознания ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.