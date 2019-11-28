Перед встречей Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках переговоров в нормандском формате в Париже официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус выступила с заявлением о поддержке украинской политике. В России оперативно отреагировали на прозвучавшие в ее речи угрозы Москве.

Перед встречей Владимира Путина и Владимира Зеленского в рамках переговоров в нормандском формате в Париже официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус выступила с заявлением о поддержке украинской политике. В России оперативно отреагировали на прозвучавшие в ее речи угрозы Москве.Власти США послали Владимиру Зеленскому четкий сигнал о том, что несмотря на все недавние сложности, возникшие в отношениях между двумя странами, Вашингтон продолжает поддерживать Киев на международной арене. В особенности это касается случаев, когда украинское руководство можно направить против России."CША намерены работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы поддерживать давление на Россию", – цитирует РИА Новости официального представителя Госдепа Морган Ортагус. Российскую сторону, добавила она, необходимо заставить соблюдать минские соглашения. Примечательно, что даже европейские политики начали осознавать, кто на самом деле не выполняет взятые на себя обязательства. Американцы же предпочитают делать вид, что в любом случае вина лежит на России."В последние недели президент Украины Зеленский предпринял предусмотрительные, но сложные шаги в направлении мира и реформ", – похвалила Морган Ортагус Владимира Зеленского. "США довольны тем, что Украина реализует реформы, необходимые для долгосрочной безопасности и процветания. США поддерживают Украину по мере продвижения в мирных переговорах", – подчеркнула представитель Госдепартамента.Как предположили пользователи Сети, подобная лесть понадобилась для того, чтобы поддержать Владимира Зеленского, с тем, чтобы тот отказался от наметившегося было конструктивного диалога. "Если исходить из черно-белой палитры в интерпретации происходящего на юго-востоке Украины ("Киев во всем прав, Москва во всем не права"), собираться во французской столице лидерам четырех стран просто не нужно", – цитирует председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева."Парижская встреча, как и любой саммит, нужна для того, чтобы сблизить позиции сторон, а не навязать одну из них другой", – подчеркнул сенатор.Пользователи Сети отреагировали на американскую провокацию более чувствительно. Судя по всему, особенно их задела угроза "надавить на Россию". "Нельзя давить на Россию, а то из нее полезут танки", – цитирует "" одного из комментаторов. "Кишка тонка", – вторит ему второй. Другие пользователи Сети посоветовали американским политикам меньше разбрасываться громкими заявлениями, а также больше внимания уделить проблемам, от которых страдает их страна, а не заглядываться на происходящее за океаном.