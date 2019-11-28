В Санкт-Петербурге простились с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой. Гражданская панихида прошла в актовом зале университета. Проститься с Людмилой Вербицкой приехал и Владимир Путин, их связывали давние дружеские отношения.

В Санкт-Петербурге простились с президентом СПбГУ Людмилой Вербицкой. Гражданская панихида прошла в актовом зале университета. Проститься с Людмилой Вербицкой приехал и Владимир Путин, их связывали давние дружеские отношения.Кажется, этот поток не закончится. Гигантское количество людей, желающих проститься с Людмилой Алексеевной Вербицкой. Она ушла из жизни на 84 году жизни, но молодая, энергичная и яркая.Главный русист мира, ее заслуги отмечены и государственными премиями, и лично, президент страны обращался к президенту Санкт-Петербургского Государственного университета за советом — как сказать точнее. Сегодня Владимир Путин приехал лично проститься с Людмилой Алексеевной.Она вынуждена была покинуть родной город, отца расстреляли по Ленинградскому делу. Училась во Львове, но когда семью реабилитировали, трепетом вошла в стены Государственного университета. Вся жизнь связана с ним. Путь длиною в десятилетия — от студентки и лаборанта до ректора и президента Санкт-Петербургского университета. При ней появились новые факультеты — медицинский и международных отношений. При ней великий и могучий русский язык зазвучал во всей своей красоте."В 1998 году, когда страна была в тяжелейшем положении, она пришла ко мне, как к вице-премьеру, и попросила создать совет по русскому языку. Она настаивала, что очень важно сохранить язык. По ее инициативе был создан при правительстве Совет по русскому языку", — сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Я не знал более грамотного, более доброжелательного, потрясающего человека. Она была человеком, с которым хотелось общаться", — отметил народный артист Александр Розенбаум.В университете ее обожают, она родная для студентов. Боролась за новые бюджетные места для абитуриентов, буквально билась за то, чтобы сделать университетскую среду достойной города, в котором жила. Это было очень сложно стать ее преемником."Она сказала — ты будешь ректором, я сказал, что это невозможно, но она обещала помогать мне, и помогала всегда", — сказал ректор Санкт-Петербургского Государственного университета Николай Кропачев."Университет для меня это все", — говорила Людмила Вербицкая. В этих стенах память о ней будет жить вечно.