Вопрос введения в Суздале туристического сбора был снова поднят сегодня на выездом совещании комитета Госдумы по федеративному устройству.

Вопрос введения в Суздале туристического сбора был снова поднят сегодня на выездом совещании комитета Госдумы по федеративному устройству. В нем принял участие губернатор Владимир Сипягин, депутаты Госдумы и Законодательного собрания области, представители Минкульта.Заседание было посвящено сохранению и развитию исторических городов и поселений. В России сейчас 44 населенных пункта имеют статус исторических. Список необходимо расширить - считают представители нашего региона. А также научиться воспринимать особый статус как преимущество, а не как ограничение.Роман Кавинов, заместитель председателя ЗС Владимирской области: «Помимо трех исторических городов - Владимир, Суздаль и Гороховец - во Владимирской области большой потенциал. Это и Александров, и Муром, и многие-многие другие населенные пункты, где огромная история, огромный пласт того, что действительно интересно современному туристу.»Генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова обратила внимание комиссии на ограничения федерального законодательства. В результате его несовершенства работы по реставрации могут проходить не так качественно, как хотелось бы музейщикам. А сохранение исторических памятников - важный фактор в привлечении туристов. Среди озвученных проблем были и отношение местных жителей ко всё возрастающему туристическому потоку, и сложности с охранной документацией, и отсутствие госпрограммы сохранения архитектурного облика городов. И, конечно, финансовый вопрос. Было предложено ввести в исторических городах туристический сбор, по аналогии с курортным. Так, чтобы все собранные средства оставались в муниципалитете и могли идти на развитие инфраструктуры.Алексей Диденко, председатель комитета ГД по федеративному устройству: «Если не с 2020, то с 21-го года полноценно этот вид сбора заработает. При этом хочу сразу сказать, что он предполагает, или будет предполагать - во всяком случае мы со своей стороны всё для этого сделаем - большой спектр льготников».Екатерина Максимова, Андрей Синягин