Мероприятие организовано Владимирским региональным отделением общества «Динамо» при поддержке УМВД России по Владимирской области.

В физкультурно-оздоровительном комплексе с. Павловское Суздальского района состоялись традиционные спортивные состязания «Веселые старты» среди воспитанников детских домов. Мероприятие организовано Владимирским региональным отделением общества «Динамо» при поддержке УМВД России по Владимирской области. В соревнованиях приняли участие 9 команд, которые представляли воспитанники детских домов 10 – 17 лет из Покровского, Собинского, Судогодского, Меленковского, Александровского, Муромского, Камешковского районов, учащиеся Новопоселковой школы Ковровского района, юные инспекторы дорожного движения «Автогородок» из областного центра.Перед началом соревнований к собравшимся с приветственным словом обратились заместитель председателя регионального отделения «Динамо» И.В. Цыкин, заместитель начальника отдела морально-психологической подготовки управления по работе с личным составом УМВД России по Владимирской области подполковник внутренней службы Д.В. Петренко, которые пожелали ребятам бескомпромиссной борьбы и удачи.Играли команды с азартом, проявляя волю к победе. По итогам участия команд в эстафетах определились победители. Первое место заняла команда из Судогды, второе – из Меленок, третьими стали учащиеся Новопоселковой школы Ковровского района. Призеры были награждены кубками, медалями и дипломами общества «Динамо». Лучшие участники, проявившие наибольшее мастерство, получили специальные призы. Все команды были отмечены вкусными и сладкими призами, полезными принадлежностями для творчества.