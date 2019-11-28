Дом в аренду в деревне Чудиново Вязниковского района сдавал житель Краснодарского края.

Дом в аренду в деревне Чудиново Вязниковского района сдавал житель Краснодарского края. С июля по ноябрь в доме жила супружеская пара. Арендатором выступала женщина – жительница одной из деревень Вязниковского района. Собственник жилья в этот период не проверял состояние дома и сохранность вещей в нем. В ноябре он, все же решил проверить имущество и обнаружил, что жильцы съехали, а из дома исчезли вещи на сумму более 16 тысяч рублей.Сотрудники полиции установили причастность к кражеранее судимого мужа проживавшей в доме женщины. Впрочем, он и не отрицал свою вину. Признался и в краже, и в том. Что часть украденных вещей он уже упел сбыть. А деньги потратить на собственные нужды.Подозреваемому грозит до 2 лет тюрьмы, сообщает областное УМВД