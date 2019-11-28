В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов испанская Валенсия на поле домашней арены Месталья сыграла вничью с английским Челси – 2:2. Российский полузащитник Летучих мышей Денис Черышев из-за травмы участие в игре не принимал.

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов испанская "Валенсия" на поле домашней арены "Месталья" сыграла вничью с английским "Челси" – 2:2. Российский полузащитник "Летучих мышей" Денис Черышев из-за травмы участие в игре не принимал.У хозяев поля мячи забили Карлос Солер (40-я минута) и Даниэль Васс (82), а у гостей отличились Матео Ковачич (41) и Кристиан Пулишич (50). На 64-й минуте хавбек испанцев Даниэль Парехо не реализовал пенальти.В параллельной игре группы Н голландский "Аякс" сыграет с французским "Лиллем", начало встречи в 23:00 по московскому времени."Валенсия" и "Челси" с восемью очками делят первое место в квартете. В заключительном туре лондонцы во вторник, 10 декабря, примут "Лилль", а испанцы в тот же день сыграют с "Аяксом".