Путин отменил детское пособие, россияне думают об эмиграции, или искусство броского пропагандистского заголовка от русскоязычной службы BBC, которая выдала нечто в худших традициях желтой прессы. Дескать, все в России плохо, вот только совсем нетрудно проверить, что речь тут об отмене старых выплат в размере пятидесяти рублей, введенных во время гиперинфляции 1994-го.

"Путин отменил детское пособие, россияне думают об эмиграции", или искусство броского пропагандистского заголовка от русскоязычной службы BBC, которая, несмотря на свой вроде бы высокий профессиональный статус, выдала нечто в худших традициях желтой прессы. Дескать, все в России плохо, вот только совсем нетрудно проверить, что речь тут об отмене старых выплат в размере пятидесяти рублей, введенных во время гиперинфляции 1994-го. Нынешние, установленные в соответствии с прожиточным минимумом, разумеется, никуда не делись. Да и с потенциальными масштабами эмиграции у них вышло, мягко говоря, не убедительно, ссылаются-то на результаты опроса "Левада-Центра". По его версии, перебраться за границу ради некоего "достойного будущего" хотели бы аж 53 процента россиян в возрасте от 18 до 24 лет. Однако цифры тут от организации, признанной иностранным агентом, в то время как Всероссийский центр изучения общественного мнения сегодня, 27 ноября, представил собственные данные.Девять с половиной тысяч человек, их возраст составляет от 14 до 35 лет, они жители 80 регионов из 85 в нашей стране. Эта молодежь (именно люди от 14 до 35 лет считаются теперь молодежью) участвовала в опросе, который проводил ВЦИОМ. Его проводили и по телефону, традиционно, и онлайн. Вопросов было много, один имел цель выяснить эмиграционные настроения граждан. Есть молодые, которые хотят поучиться, увидеть мир, получить профессию и вернуться — о них мы сейчас не говорим, а говорим о тех, кто хочет уехать навсегда"Мы получили сенсационные, без преувеличения, данные. В этой огромной выборке 9,5 тысячи человек, погрешность тут около одного процента, около пяти процентов молодежи хочет уехать на ПМЖ и не возвращаться", — рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.Культовый франко-испанский фильм L'Auberge espagnole, который вышел на экраны в 2002 году, а в русском прокате получил название "Испанка", содержит в себе следующий сюжет. Молодые ребята из разных стран приехали учиться в Барселону по программе Erasmus, все живут в одной большой квартире. Все, как и главный герой француз, мечтали вырваться в другую страну. Да и кто в двадцать лет не хочет все поменять? Логично, что эмиграционные настроения изучают во всех странах."Во всех странах изучение эмиграционных настроений показывает одно и то же. Максимальное желание уехать фиксируется в молодом возрасте. Это касается не только России, но и стран бывшего СНГ, Европы и даже Америки. В странах третьего мира хотят уехать по материальным причинам", — прокомментировал ситуацию Валерий Федоров.Заострим внимание именно на цифрах. Вот, например, США, это последние данные. Опрос проводил Институт Гэллапа, знаменитый американский институт общественного мнения."Давайте посмотрим, какое количество молодых людей хотят совсем покинуть США — это приблизительно 30 процентов молодежного населения. Такие данные дает Институт Гэллапа — самая уважаемая компания по социальным исследованиям в мире и США. Мы видим серьезный кризис доверия стране", — рассказал политический и социальный обозреватель Джон Вароли.А кто и как проводит социологические опросы? Эксперт по стратегическим коммуникациям Трофим Татаренков провел опрос на эту же тему. Выборка была у него огромная — 20 тысяч человек. Получил он в итоге такую цифру — 80 процентов молодых не хочет уехать на ПМЖ. Но в данном случае важно, кто составляет аудиторию такого телеграмм-канала, благодаря которому сделан опрос"У меня будет один результат, у Незыгаря другой, например. У "Левада-Центра", "Эха Москвы", других агентств своя специфическая аудитория. У этих товарищей она либеральная, недовольная всем, что происходит. Центровая называется потому, что живут они в Питере или Москве", — высказал свое мнение эксперт по стратегическим коммуникациям Трофим Татаренков.Что касается России, страна ведь огромная, треть россиян живут в сельской местности, не собираясь заводить загранпаспорт и не планируя поехать даже в областной центр, потому как это целое большое путешествие. ВЦИОМ проводил свой опрос с участием деревенской молодежи, а учитывают ли мнение сельских жителей другие агентства?