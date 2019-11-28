Дело архангельского каннибала будут рассматривать с участием присяжных заседателей. Такое решение вынес сегодня Архангельский областной суд.

Дело архангельского каннибала будут рассматривать с участием присяжных заседателей. Такое решение вынес сегодня Архангельский областной суд.Как передает ГТРК "Поморье", 50-летний Эдуард Селезёв обвиняется в убийстве троих человек. По версии следствия, он знакомился со своими жертвами, после чего убивал и съедал их. Останки относил к реке и выбрасывал на глубину.Отметим, что Селезнев уже отбывал наказание за убийство. Теперь ему грозит пожизненное лишение свободы. На вердикте коллегии присяжных настоял сам обвиняемый.