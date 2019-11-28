Мусорная реформа начнется не везде. Вторая зона, в которую входит областной центр, до сих пор без регионального оператора.

Мусорная реформа начнется не везде. Вторая зона, в которую входит областной центр, до сих пор без регионального оператора.С 1 декабря новые коммунальные платежи ожидают жителей северо-западной зоны, куда входят Александровский, Киржачский, Кольчугинский, Петушинский, Собинский и Юрьев-Польский районы, и юго-восточной. Это Гусь-Хрустальный, Муромский, Меленковский и Селивановский районы. Регоператоры заявили, что готовы к началу работы. Так, "Хартия" закупила почти 2,5 тысячи новых контейнеров, сбоев с вывозом мусора в жилом секторе и на социальных объектах быть не должно, но компания не исключает груды мусора на участках юридических лиц. Сейчас с ними заключено всего 400 договоров, а обслуживать надо несколько тысяч. «Эко-Транс» обещает работу без сбоев, но вывоз мусора из частного сектора по-прежнему будет по сигнальному вызову. Отсутствие регионального оператора во второй зоне не должно повлиять на вывоз мусора в остальных зонах, считают в «белом доме».Александр Байер, врио заместителя губернатора области: «Каждый кластер - это уникальное явление движения мусора. Межкластерных перемещений на территориальной схеме нет, поэтому можно покластерно запускаться, можно покластерно рассматривать, и как доказательство - можно даже иметь покластерный тариф, который отличается от стоимости услуг на другом кластере».Оптимизмбелодомовских чиновников не разделяют, в частности, в мэрии Владимира. Реформа и так была в регионе отложена на год. Известно, что в Коврове и Вязниках остро стоит вопрос с утилизацией мусора. Так, уже вторую неделю .