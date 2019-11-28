Сегодня законодатели и ведущие специалисты музейного дела обсуждают вопросы реставрации.

Сегодня законодатели и ведущие специалисты музейного дела обсуждают вопросы реставрации.А между тем в областном центре начались большие реставрационные работы в Доме-музее братьев Столетовых. Единственном в России.Для Владимиро-Суздальского музея-заповедника это крупнейший реставрационный проект за последние годы. Реставрация ведётся на собственные средства музея.В планах - реставрация фасадов, полная замена перекрытий и кровли, работы внутри старинного флигеля, гидроизоляция, решение вопросов отопления.Как долго продлится реставрация? О какой сумме идёт речь? Кто стал подрядчиком? И какой музейщики видят реэкспозицию в знаменитом доме? Расскажем сегодня, на телеканале "Россия".