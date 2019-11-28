Сегодня законодатели и ведущие специалисты музейного дела обсуждают вопросы реставрации.
Сегодня законодатели и ведущие специалисты музейного дела обсуждают вопросы реставрации.
А между тем в областном центре начались большие реставрационные работы в Доме-музее братьев Столетовых. Единственном в России.
Для Владимиро-Суздальского музея-заповедника это крупнейший реставрационный проект за последние годы. Реставрация ведётся на собственные средства музея.
В планах - реставрация фасадов, полная замена перекрытий и кровли, работы внутри старинного флигеля, гидроизоляция, решение вопросов отопления.
Как долго продлится реставрация? О какой сумме идёт речь? Кто стал подрядчиком? И какой музейщики видят реэкспозицию в знаменитом доме? Расскажем сегодня, на телеканале "Россия".