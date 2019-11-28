Сегодня во владимирской филармонии состоится концерт, посвященный вековому юбилею.

Сегодня во владимирской филармонии состоится концерт, посвященный вековому юбилею.В педагогическом институте готовят учителей всех профилей и специальностей, воспитателей и педагогов-психологов. Студенты заканчивают программы аспирантуры и магистратуры. Обучаются иностранные студенты. За век существования вуза университет выпустил более пятидесяти тысяч педагогов. Родоначальником современного Педа был Институт народного образования - он был создан в 1919 году приказом Народного комиссариата. А сегодня в зале филармонии соберутся представители власти, преподаватели, студенты ВлГУ разных лет. На церемонии преданных своему делу наградят знаком "Почетный работник сферы образования РФ".