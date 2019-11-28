Троллейбуса №12 больше не будет

Во Владимире после многочисленных жалоб от жителей улиц Егорова и Комиссарова мэрия приняла решение внести изменения в схему движения общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации города.С 1 декабря маршрут автобуса №2 будет продлён, и конечной остановкой будет ТК «Тандем», вместо улицы Егорова.А троллейбуса №12 во Владимире больше не будет. Его функции на себя возьмёт автобус №10. Его маршрут продлят от улицы Вокзальной до конечной остановки «Улица Куйбылева». Соответственно мэрия сократила интервал его движения.