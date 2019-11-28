Дом-музей братьев Столетовых - единственный в России - является объектом культурного наследия федерального значения. Что в перечне работ? И как долго они продлятся?

Дом-музей братьев Столетовых - единственный в России - является объектом культурного наследия федерального значения. Что в перечне работ? И как долго они продлятся?Дом-музей Столетовых - на этапе большой реставрации. Старинный флигель опоясан лесами. Историческое здание предстоит полностью привести в порядок. Главная задача - сохранить первоначальный облик объекта культурного наследия федерального значения. Гендиректор музея Светлана Мельникова оценивает старт. И не скрывает: знаменитый дом - в удручающем состоянии. От фундамента до крыши. Флигель просел и деформирован. Здесь реставраторы будут трудиться больше года.Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ: «Будем надеяться, что наша работа по дому Столетовых завершится успехом, по-другому музей не может работать. И будем надеяться, что реставраторы завершат работу в срок. Окончание работ - конец 20-ого года. Потому что я прекрасно отдаю себе отчёт, что владимирцы ждут этот музей.»Подрядчик - научно-производственное общество «Владимирреставрация». Его директор Владимир Кислов рассказывает: уже в этом году начнут менять кровлю. Наличники на окнах и пилястры на углах заберут в мастерские. Отдельное внимание - к материалам.Владимир Кислов, генеральный директор «Владимирреставрации» : «Будет применена именно тех размеров доска обшивочная, которая сейчас здесь на объекте. Она непростая по ширине и толщине. Там определённый фриз на ней. Это будет под заказ. Это займёт время, но зато мы получим памятник в том виде, в котором он был»Уже заказаны специальные балки, начали снимать пол. Кстати, перепады здесь составляют до полуметра.Мария Платанюк, специальный корреспондент: «Проект реставрации знаменитого Дома-музея Столетовых предусматривает работы в каждом из залов. По словам специалистов, предстоит полностью заменить перекрытия между первым и цокольным этажами. И только потом, уже на финальном этапе, здесь, в столетовской гостиноц будет уложен идентичный паркет.»От дверных ручек до замков на окнах. Не обойдут вниманием ни одну деталь. В Доме-музее обязательно возродят и Зал памяти, разрушенный во время «антиреформ».Ольга Суслина, ответственный хранитель Дома-музея Столетовых: «Обязательно он будет восстановлен, но вот каким он будет, это наш маленький секрет.»Первая в России экспозиция, посвящённая выдающимся уроженцам Владимира - братьям Александру и Николаю Столетовым - была открыта в мае 1976-го. Рядом с двухэтажным каменным особняком семьи. Светлана Мельникова подчёркивает: замысел создательницы этого музея - Лии Горелик будет сохранён.«В этой традиции, в этой преемственности очень большая сила музея. Но, с другой стороны, мы не должны игнорировать все технические возможности для того, чтобы сделать музей более наполненным и интересным для посетителя.»Продолжается исследовательская работа. Выяснилось, что портрет, который представляли как изображение отца Столетовых, на деле - портрет Григория Гладина. Тестя старшего брата Василия. Такой же - в Русском музее.Так что дополнения будут. В том числе, и сведения о судьбе здания. По словам Светланы Мельниковой, мало кто знает, что после революции здесь находился ГУБ ЧК, а затем детский дом для новорождённых. Реставрацию музей ведёт на собственные средства. Общая сумма - чуть менее 9 миллионов рублей. В следующем году - также на музейные деньги - будут заказывать проектно-сметную документацию по Золотым Воротам и Рождественскому собору суздальского кремля.Мария Платанюк, Александр Голубев. «Вести-Владимир»