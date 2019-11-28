Молокоперерабатывающее предприятие, поставлявшее сливочное масло комбинату питания «Школьный» не имело соответствующих сопроводительных документов.

Проверка, проведенная сотрудниками Россельхознадзора выявила, чтомолокоперерабатывающее предприятие, поставлявшее сливочное масло комбинату питания «Школьный»не имело соответствующих сопроводительных документов. МУП «Комбинат питания «Школьный» готовит завтраки и обеды для школьных учреждений Ленинского района Владимира. Под угрозой моглло оказаться здоровье детей, поскольку отсутствие ветеринарных сопроводительных документовне обеспечивает прослеживаемость товара, и не может гарантировать безопасность продукта для детского питания.отношении юридических лиц государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора возбуждены дела об административных правонарушениях и наложен штраф в размере 50 тысяч рублей