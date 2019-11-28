18-летнюю девушку увезли в больницу

Ночью, 28 ноября во Владимире на перекрёстке улицы Добросельской и улицы Погодина произошла авария, в результате которой пострадали двое человек. 18-летняя девушка была доставлена в больницу, сообщают в ГИБДД по Владимирской области.По предварительной информации, 31-летний житель Гусь-Хрустального за рулём «ВАЗ 2110» при повороте налево не уступил дорогу двигавшемуся вперёд Geely под управлением 23-летнего владимирца. В результате аварии травмы получили водитель Geely и 18-летняя пассажирка ВАЗА, которую доставили в больницу.