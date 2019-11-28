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26 ноября в федеральном издании «Подъем» появилась информация о том, что в городе Владимире пенсионерка скончалась из-за отказа приехавшей по вызову бригады «скорой» помощи нести её до машины на носилках с 6-го этажа. В СК России по Владимирской области занялись проверкой инцидента.По информации издания, полученной, якобы, от мужа погибшей, в тот день в доме на улице Василисина не работал лифт, а самостоятельно спустившись по лестнице, пенсионерка почувствовала себя плохо и вскоре скончалась.«Это было в субботу, 23 ноября. Мы были дома, когда жене стало плохо. Я вызвал скорую, сказал, что у супруги признаки инсульта. Врачи ехали очень долго: где-то полчаса-час. У нас квартира на шестом этаже, лифт в этот день не работал. Когда медики поднялись, они сказали: мы не будем носилки таскать наверх, пойдёмте спустимся по лестнице. Я начал ругаться. Мы оба пенсионеры, пожилые люди. Они ответили: либо так, либо никак. Жене пришлось спуститься самой. На первом этаже ей стало совсем плохо. Врачи какое-то время пытались её откачать, потом развели руками и сказали, что не смогли», - рассказал муж погибшей жительницы Владимира.Журналисты Зебра ТВ пытались связаться с изданием, однако, вынуждены были сообщить, что номер редакции выставлен на продажу, а на электронные письма никто не отвечает.Несмотря на довольно загадочное возникновение истории, в Администрации Владимирской области подтвердили факт смерти пенсионерки, но уточнили, что история пересказана в корне не верно.Во-первых, по информации департамента здравоохранения Владимирской области, полученной после проверки, случай произошёл вовсе не 23 ноября, а в ночь с 19 по 20 число.Во-вторых, бригада «скорой» помощи состояла лишь из одного медика, физически не способного донести женщину на носилках. Но несмотря на его предложение, она всё-равно отказалась и предпочла сама спуститься по лестнице.В-третьих, лифт в тот день в доме работал. По непонятным причинам погибшая отказалась от транспортировки на носилках, что, по информации всё того же облздрава, подтверждает роспись пациентки в документах, оформленных при вызове бригады медиков.И, наконец, в «скорой» сообщили, что муж погибшей при вызове медиков не уточнял, что у неё случился инсульт, в то время, как он в рассказе «Подъему» утверждает обратное.В Следкоме РФ по Владимирской области подтвердили, что по факту смерти пациентки началась доследственная проверка информации Департамента здравоохранения администрации Владимирской области, а также в отношении действий бригады «скорой» помощи.