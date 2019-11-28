Об этом сообщил сити-менеджер города Владимира Андрей Шохин

В ближайшие два года во Владимире наконец-то появится «смычка» между улицей Сперанского и улицей Чапаева. Об этом 27 ноября на общественных слушаниях в ГДК заявил сити-менеджер Андрей Шохин.Сейчас между улицами почти 300 метров грунтовой дороги. Мэрия намерена начать продлевать улицу Сперанского уже в 2020 году. Эта развязка должна стать дублёром улицы Верхней Дубровы, погрязшей в пробках.Напомним, планы по соединению улиц появились ещё несколько лет назад, но по разым причинам проект откладывали на неопределённые сроки.