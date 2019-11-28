Две легковушки столкнулись лоб в лоб у ДММ этой ночью.

Две легковушки столкнулись сегодня ночью во Владимире у Дома молодежной моды. Есть пострадавшие.Авария произошла около двух часов ночи. Как сообщают в ГИБДД, водитель десятки, в салоне находилась пассажирка – 17-летняя девушка, поворачивая налево, не пропустил встречную иномарку. В результате столкновения девушка с переломом ноги была доставлена в больницу, водитель встречного авто получил сильный ушиб груди. К слову в крови, молодого человека, который только недавно получил права, обнаружилось девять десятых промиле.Фото и видео