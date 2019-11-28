Благодаря новой техники врачи смогут проводить углублённые обследования

29 ноября у восьми больниц Владимирской области появятся мобильные ФАПы для оказания медпомощи жителям отдалённых населённых пунктов, сообщает пресс-служба Администрации Владимирской области.Ключи от мобильных ФАПов получат врачи Детской городской больницы Гусь-Хрустального, Ковровской и Суздальской районных больниц, Селивановской и Судогодской центральных районных больниц, Центра специализированной физиопульмонологической помощи, станций скорой медицинской помощи городов Владимира и Коврова.Благодаря новой технике, медработники смогут проводить осмотр, диспанцеризацию, делать прививки, электрокардиографию, маммографию и флюрографию.