По крайней мере, штрафов за этот год в регионе выписано в два раза больше, чем в предыдущем. И цифры немаленькие - 650 тысяч раз камеры зафиксировали нарушения.

По крайней мере, штрафов за этот год в регионе выписано в два раза больше, чем в предыдущем. И цифры немаленькие - 650 тысяч раз камеры зафиксировали нарушения.В области сегодня работают около полсотни видеокамер, которые фиксируют любителей нарушить ПДД. Еще тридцать восемь дополнительных камер отправляют штрафы на федеральной трассе М-7 "Волга". Кстати, к концу следующего года обещают закупить еще около тридцати автомобильных "ловушек", сообщает администрация региона.