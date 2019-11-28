Жительница Крыма рассказала журналистам о необычной рекомендации, которую она получила от врача. Как передает телеграм-канала Подъем, отоларинголог Юрий Белоненко посоветовал своей ..

Жительница Крыма рассказала журналистам о необычной рекомендации, которую она получила от врача. Как передает телеграм-канала "Подъем", отоларинголог Юрий Белоненко посоветовал своей пациентке отправиться в Симферополь и приложиться к мощам святителя Луки.В беседе с корреспондентом врач заявил, что также дал женщине список необходимых препаратов. При этом Белоненко подчеркнул, что рекомендует приложиться к мощам только в "исключительных случаях, когда он не в силах однозначно решить проблему", передает телеканал "".