В британской прессе сообщили о том, что герцогиня
Сассекская снова в положении. Якобы Меган Маркл и принц Гарри скрывают новость о предстоящем пополнении в семействе.
В британской прессе сообщили о том, что герцогиня
Сассекская снова в положении. Якобы Меган Маркл и принц Гарри скрывают новость о предстоящем пополнении в семействе.
Инсайдеры уверены, что герцог и герцогиня
Сассекские будут молчать еще несколько недель. Они хотят сохранить конфиденциальность
из-за давления журналистов и слишком большого внимания общественности к персоне
Меган Маркл.
К тому же, жена принца Гарри во время первой беременности чувствовала
себя очень одинокой, ведь в Великобритании у нее нет ни друзей, ни
родственников. Именно поэтому рожать второго малыша она намерена в
Лос-Анджелесе, где проживает ее мама Дориа.
По информации СМИ, сейчас 38-летняя
Меган Маркл вовсю готовится к рождению второго ребенка. Она выбирает
идеальный госпиталь, чтобы роды прошли в условиях полной секретности,
передает Express.co.uk.
2 Окт 2019 в 3:34 PDT
Известно, что Меган Маркл
и принц Гарри проведут рождественские каникулы в США. Именно во время этого путешествия
герцогиня Сассекская может объявить о своем интересном положении.
Напомним, первую беременность также не афишировала
несколько месяцев. Она сообщила о ней лишь когда скрывать округлившийся живот было невозможно.
25 Сен 2019 в 9:50 PDT
Поклонники монаршей семьи предполагали, что роды супруги принца
Гарри пройдут в госпитале Святой Марии, где ранее появились на свет наследники
Кейт Миддлтон и принцессы Дианы. Однако не хотела, чтобы за появлением
их малыша следил весь мир. Ее тайно доставили в больницу Портленд в Лондоне. Сын Арчи родился в мае этого года.