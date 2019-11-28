В британской прессе сообщили о том, что герцогиня Сассекская снова в положении. Якобы Меган Маркл и принц Гарри скрывают новость о предстоящем пополнении в семействе.

В британской прессе сообщили о том, что герцогиняСассекская снова в положении. Якобы Меган Маркл и принц Гарри скрывают новость о предстоящем пополнении в семействе.Инсайдеры уверены, что герцог и герцогиняСассекские будут молчать еще несколько недель. Они хотят сохранить конфиденциальностьиз-за давления журналистов и слишком большого внимания общественности к персонеМеган Маркл.К тому же, жена принца Гарри во время первой беременности чувствоваласебя очень одинокой, ведь в Великобритании у нее нет ни друзей, ниродственников. Именно поэтому рожать второго малыша она намерена вЛос-Анджелесе, где проживает ее мама Дориа.По информации СМИ, сейчас 38-летняяМеган Маркл вовсю готовится к рождению второго ребенка. Она выбираетидеальный госпиталь, чтобы роды прошли в условиях полной секретности,передает Express.co.uk.2 Окт 2019 в 3:34 PDTИзвестно, что Меган Маркли принц Гарри проведут рождественские каникулы в США. Именно во время этого путешествиягерцогиня Сассекская может объявить о своем интересном положении.Напомним, первую беременность также не афишироваланесколько месяцев. Она сообщила о ней лишь когда скрывать округлившийся живот было невозможно.25 Сен 2019 в 9:50 PDTПоклонники монаршей семьи предполагали, что роды супруги принцаГарри пройдут в госпитале Святой Марии, где ранее появились на свет наследникиКейт Миддлтон и принцессы Дианы. Однако не хотела, чтобы за появлениемих малыша следил весь мир. Ее тайно доставили в больницу Портленд в Лондоне. Сын Арчи родился в мае этого года.