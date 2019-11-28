Ему грозит до двух лет тюрьмы

В Вязниковском районе возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже 16 тысяч рублей, сообщает УМВД России по Владимирской области.15 ноября в полицию обратился 26-летний житель Краснодарского края, заявивший, что из его дома в деревне Чудиново украли имущество. По его словам, последние несколько месяцев он сдавал дом в аренду 36-летней жительнице одной из деревень, а в ноябре обнаружил пропажу 16 тысяч.Полицейские установили, что деньги украл 35-летний муж женщины, снимавшей квартиру. При задержании он во всём признался.Полиция возбудила уголовное дело за кражу. Обвиняемому грозит до двух лет тюрьмы.