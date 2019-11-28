Борис Корчевников был поражен энергичности звезды советского кино. Татьяна Доронина вымотала молодого телеведущего.

Борис Корчевников был поражен энергичности звезды советского кино. Татьяна Доронина вымотала молодого телеведущего.Актриса Татьяна Доронина год назад ушла с поста художественногоруководителя МХАТа имени Максима Горького. Народная артистка СССР подарила театру более 30 лет.А не так давно знаменитость пропала. Доронина пересталавыходить на связь с друзьями и коллегами. Ходят слухи, что звезда похудела болеечем на 20 килограммов из-за стресса.В студии программы Андрея Малахова "Прямой эфир" обсуждализатворничество Татьяны Васильевны. В рамках шоу телеведущий Борис Корчевниковрешил поддержать звезду советского кино. Шоумен вышел на связь из Иерусалима."Я был поражен тойновостью, когда узнал, что Татьяна Васильевна оставляет свою должность, потомучто я помню ту ночь, которую провел тогда на малой сцене МХАТа Горького вместе сней. Я не оговорился, она назначила интервью на девять-десять вечера. Пока мыприехали, пока готовились, пока собирались, настала полночь", – сказал БорисКорчевников в "Прямой эфире".По словам шоумена, с Дорониной он говорил пятьили шесть часов. Артист признался, что физически очень вымотался, ведьперед этим был рабочий день. "Я вышел оттуда под утро едва живой", – признался телеведущий.27 Ноя 2019 в 12:45 PSTДругое дело Татьяна Доронина. Актриса, по словам шоумена, ниразу не ссутулилась. От звезды советского кино, которой, к слову, было уже за80, шла сильная энергия."Она невероятной силы и любви к своему делу человек", – поделилсяБорис Корчевников.Через шоу Борис Корчевников обратился к ТатьянеДорониной. Телеведущий поддержал актрису."Я не знаю, как вы переживаете этот год. Год без своеголюбимого дела, без своего любимого театра. Я кланяюсь вам из очень дорогого длявас места, из Иерусалима. Надеюсь, что вы смотрите сейчас эту программу и оченьхочу верить, что вы человек сильный. Я тогда вашу силу, внутреннее благородство,красоту, все это испытал, говоря с вами, что сегодня все эти качества вампомогают в той тишине, в которую, похоже, вы себя погрузили", – сказал ТатьянеДорониной шоумен в эфире "