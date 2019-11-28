Прошел год, как расстались актеры Иван Краско и Наталья Шевель. Лишь сейчас молодая женщина призналась, как ей тяжело жилось с престарелым артистом, причем причина была вовсе не в нем.

Прошел год, как расстались актеры Иван Краско и Наталья Шевель. Лишь сейчас молодая женщина призналась, как ей тяжело жилось с престарелым артистом, причем причина была вовсе не в нем.В 2018 году 89-летний Иван Краско оформил развод со своей 28-летней супругой Натальей. Впрочем, изначально паре, чья разница в возрасте составляет 60 лет, не давали больших шансов на счастливую и гармоничную супружескую жизнь. Тем не менее, Наталье и Ивану удалось продержаться три года. Они расстались друзьями, более того, она даже скучает по их утренним разговорам, общим идеям, его юмору.Но лишь сейчас Наталья призналась, что все могло бы закончиться гораздо хуже. Причина в большой семье Ивана Краско.15 Окт 2019 в 2:48 PDTМатериал дополняется