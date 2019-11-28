Актриса только положительных ролей, любимица зрителей всех возрастов Галина Польских отмечает юбилей. Поздравительную телеграмму ей направил Владимир Путин. Еще студенткой Галина Польских снялась в картине Дикая собака Динго, отмеченной на Венецианском фестивале. Затем были фильмы Я шагаю по Москве, По семейным обстоятельствам, Суета сует.

Актриса только положительных ролей, любимица зрителей всех возрастов Галина Польских отмечает юбилей. Поздравительную телеграмму ей направил Владимир Путин. Еще студенткой Галина Польских снялась в картине "Дикая собака Динго", отмеченной на Венецианском фестивале. Затем были фильмы "Я шагаю по Москве", "По семейным обстоятельствам", "Суета сует". И каждая роль — точное попадание в образ.— Ну, в общем-то, ничего особенного в ней нет. Девушка, как девушка. Ну, разве что голос... — рассматривали героиню Галины Польских Тиличкина и Васильев в фильме "Журналист".— Ну, конечно, кончено... Поет!А такая и нужна была. Как говорил герой Алексея Локтева, "в общем, похожая на всех девушек 1963 года".Кадры из вышедшего в 1963 году фильма "Я шагаю по Москве".— А я ей сказал: "А что, у вас все хорошо?" А она ответила...— Все хорошо!Глядя в ее глаза, можно, если не узнать 1960-е годы, то уж точно почувствовать."Это все-таки молодежь 1960-х годов. И Москва в 1960-е годы: Это годы были очень насыщенные, плодотворные. Атмосфера была такая. Сейчас такого нет!" – констатирует Народная артистка РСФСР Галина Польских.И снова "Я шагаю по Москве":— Ну, тогда давайте познакомимся.— Алена!— Николай.— Саша.— Владимир Ермаков — сибирский писатель!"Она вызывала какое-то чувство доверия и желания с нею общаться. Даже без, так сказать, каких-то любовных интриг. И это касалось всех нас. И Леши Локтева, и Жени Стеблова, и меня", — признается в силе притяжения Галины Польских Народный артист РСФСР Никита Михалков."С Галей я тогда впервые встретился. Но потом мы с ней еще снимались в картине "По семейным обстоятельствам". И если в "Я шагаю по Москве" мы играли сверстников, то там она играла мою тещу", — раскрывает тайну "семейных" отношений с Польских Народный артист России Евгений Стеблов.— Лучше веселая, позитивная роль или драматическая, тяжелая?"Мне? – переспрашивает Галина Польских. — Драматическая! Тяжелая!"А первая большая роль такой и была: 15-летнюю школьницу в "Дикой собаке Динго" она играла в 23 года. А дома ждала полуторагодовалая дочь.Девушки в Союзе после премьеры стали просить стричь их "как Польских". И эта волна набегала после "Верности" Петра Тодоровского и Булата Окуджавы и, тем более, после "Журналиста" Сергея Герасимова. Потому что не "кинозвезда", а какая-то по-соседски "своя".Она одна из тысяч, осиротевших в войну. Мечтала помочь своей бабушке, работавшей в овощном магазине на Сретенке. Бабушка хотела, чтобы внучка поступила в техникум.А она что? На актерский, в какой-то ВГИК. Заступился директор магазина "Овощи-фрукты"."А твоя, как он назвал меня, голодраночка поступила в такой институт! Ты представляешь, какая ее жизнь ждет впереди?!" – цитирует слова директора овощного магазина Галина Польских.Эта жизнь — в полутора сотнях фильмов. И многое еще осталось за кадром. Мы видим дам с Дикого Запада, элегантных рецидивисток, добрых мам, работниц ЗАГСа."Она большая хохотушка — Галя. И когда снимался эпизод, когда они с Фрунзиком лежали в постели, и Галя хохотала, и группа хохотала. Один дубль, второй! Пленка идет. Третий дубль, опять она хохочет. Группа отворачивается к стене, потому что слезы от смеха: В общем, это тот случай единственный, когда у нас было 13 дублей", — рассказывает, как легко было работать с актрисой кинорежиссер, Народная артистка России Алла Сурикова.Глядя на нее, что-то возвращает нас туда, как говорят, в "атмосферные 1960-е" на платформу станции "Университет", где было загадано желание на упавшей ресничке."Сейчас это уже не делают! А в 1960-е годы, да! Загадай желание — исполнится или не исполнится? Если ресничка уже упала — давай загадывай желание. Ты загадываешь, если она улетела с ладони, — поясняет юбилярша. — Не прилипла?"— Не прилипла.— Значит, исполнится!