За первые два дня Недели приемов в общественные приемные председателя партии Единая Россия Дмитрия Медведева успели обратиться уже 87 тысяч граждан. Работа ведется во всех 85 регионах страны.

За первые два дня Недели приемов в общественные приемные председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева успели обратиться уже 87 тысяч граждан. Работа ведется во всех 85 регионах страны.Для того, чтобы обеспечить максимальных охват жителей, "Единая Россия" организовала дополнительные площадки. На них люди смогут пообщаться с депутатами, главами муниципалитетов и должностными лицами. "В этом году количество таких площадок равняется 1253", – рассказал руководитель региональной общественной приемной в Пермском крае Александр Бойченко.Он подчеркнул, что благодаря Неделе приемов партийцы не только оказывают помощь россиянам в решении их насущных проблем, но и могут узнать мнение людей о своей работе. Сенатор Алексей Дмитриенко, который провел прием в Центральной общественной приемной, также отметил, что обращаясь к "Единой России" люди уверены в том, что им помогут."Наши избиратели шли, идут и будут идти в Общественные приемные", – подчеркнул он.Алексей Дмитриенко также указал на необходимость обеспечения круглосуточной связи с избирателями. Обеспечить такой подход можно благодаря современным технологиям, добавил он.Всероссийская неделя приемов "Единой России" началась 25 ноября и продлится до 1 декабря. Рассмотрением заявок россиян занимаются 11 высших должностных лица регионов, 29 сенаторов, 275 депутатов Госдумы, 18 секретарей региональных отделений "ЕР", 28 председателей законодательных собраний, главы административных центров и другие должностные лица.Отмечается, что уже сейчас целый ряд вопросов граждан удалось благополучно разрешить. В частности, в Саратовской области помогли погорельцам. В Дагестане инвалиду I группы помогли приобрести необходимое лекарство. Требующийся препарат получила и жительница Ивановской области, обратившаяся за помощью к "Единой России".