Задержанная гражданка из хулиганских побуждений разбила стекло двери служебного автомобиля...

27 ноября в 18.00 в ОМВД России по Мещанскому району г. Москвы задержанная за административное правонарушение по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ гражданка 1993 г.р. в состоянии алкогольного опьянения повела себя агрессивно, нанесла удар в область правого уха находившемуся на службе в форменной одежде помощнику оперативного дежурного ДЧ ОМВД старшине полиции.После чего в 18.30 при доставлении на медицинское освидетельствование по адресу: г. Москва, ул. Гаврикова, д. 7 задержанная из хулиганских побуждений разбила стекло двери служебного автомобиля «Форд Фокус».Старшина полиции обратился в медицинское учреждение с раной ушной раковины, после оказания помощи продолжил службу.Собранные материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве