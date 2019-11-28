Спорят Ленин и Т.Г.Шевченко, кто из них более известен и популярен.
- Да ты знаешь, сколько мне памятников поставили ?- спрашивает Ленин. - В каждом городке, в каждой деревне !!
- Мне не меньше, - говорит Т.Г.Шевченко, - к тому же тебе памятники только в СССР ставили, а у меня - по всему миру - А ты знаешь, какое у меня творческое наследие? Пятдесять томов !!! А у тебя всего каких-то жалких шесть томишек !!- аргументирует Ильич.
- Зато твои уже прекратили выпускать, а мои продолжают и сегодня, - парирует Великий Кобзарь.
Тут к ним подходит Ющенко и говорит :
- О чем вы спорите, панове ?? Да вы знаете, что одна лишь Турция , не считая Греции и Мароккко, производит ежегодно апельсинов в десятки раз больше, чем ваших книг и памятников вместе взятых <
еще анекдот!