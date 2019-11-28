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<a href="https://33live.ru/novosti/28-11-2019-zamupravlyayushhego-otdeleniem-pensionnogo-fonda-otvetit-na-vashi-voprosy-v-pryamom-efire.html" target="_blank">Замуправляющего отделением Пенсионного фонда ответит на Ваши вопросы в прямом эфире</a> - В пятницу 29 ноября, в 7.20 в программе "Ваше право" на "Радио России-Владимир" на ваши вопросы и вопросы юриста Ларисы Павловой ответит заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по Владимирской области Надежда Семёнова. Телефон студии 35-31-33.