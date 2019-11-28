Отношение белорусских властей к России напоминает паразитирование. На перепродаже газа республика ежегодно зарабатывает миллиарды долларов. При этом поддерживать Москву на дипломатическом уровне Александр Лукашенко не спешит: главный союзник России не признал ее воссоединение с Крымом, а также независимость Абхазии и Южной Осетии.

Отношение белорусских властей к России напоминает паразитирование. На перепродаже газа республика ежегодно зарабатывает миллиарды долларов. При этом поддерживать Москву на дипломатическом уровне Александр Лукашенко не спешит: "главный союзник России" не признал ее воссоединение с Крымом, а также независимость Абхазии и Южной Осетии.Москва постоянно идет на уступки соседям, а они, вместоблагодарности, ведут себя так, будто российские недра принадлежат им. "Астоит им возразить, как начинаются обиды. Они убеждены, что Россия обязана ихдотировать", – пишет об особенностях "лукашенкономики" журнал"Огонек".Когда речь заходит о такой щекотливой теме, союзники Москвыобычно кивают в сторону Израиля. Дескать, США на протяжении десятков лет финансово поддерживают ближневосточное государство. Но Тель-Авив уже большеполувека воюет не только за свои, но и за американские интересы, подчеркнулижурналисты.Зато постсоветские республики не поддерживают Москву дажедипломатически. ", например, так официально и не признал Крым всоставе России или независимость Южной Осетии и Абхазии", – напомнилижурналисты.Но Россия продолжает заливать деньгами экономику соседнихгосударств. В одну только Белоруссию за 20 лет было вложено 126 миллиардовдолларов, но вместо российского бизнеса в братской республике процветаюткитайцы, отметил "Огонек"."Лукашенко зарабатывает ежегодно по 1,5–2 млрд долларовна перепродаже российского газа и недоволен", – сокрушаются журналисты.Напомним, в настоящее время Москва и Минск занятысогласованием дорожных карт по дальнейшей интеграции. Планируется, что ВладимирПутин и подпишут документы 8 декабря, к 20-летию Союзногогосударства. Соглашения касаются экономических и правовых вопросов,политическое объединение не предусматривается.• Существует опасность, что даже более глубокая интеграция в формах, которые продвигает Россия, оставит Беларуси только формальный суверенитет, а на самом деле Минск будет вынужден соглашаться с Москвой практически по всем вопросам внутренней и внешней политики. Андрей Елисеев— Vital Łučnik (@VUcnik)