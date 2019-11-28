Отношение белорусских властей к России напоминает паразитирование. На перепродаже газа республика ежегодно зарабатывает миллиарды долларов. При этом поддерживать Москву на дипломатическом уровне Александр Лукашенко не спешит: главный союзник России не признал ее воссоединение с Крымом, а также независимость Абхазии и Южной Осетии.
Отношение белорусских властей к России напоминает паразитирование. На перепродаже газа республика ежегодно зарабатывает миллиарды долларов. При этом поддерживать Москву на дипломатическом уровне Александр Лукашенко не спешит: "главный союзник России" не признал ее воссоединение с Крымом, а также независимость Абхазии и Южной Осетии.
Москва постоянно идет на уступки соседям, а они, вместо
благодарности, ведут себя так, будто российские недра принадлежат им. "А
стоит им возразить, как начинаются обиды. Они убеждены, что Россия обязана их
дотировать", – пишет об особенностях "лукашенкономики" журнал
"Огонек".
Когда речь заходит о такой щекотливой теме, союзники Москвы
обычно кивают в сторону Израиля. Дескать, США на протяжении десятков лет финансово поддерживают ближневосточное государство. Но Тель-Авив уже больше
полувека воюет не только за свои, но и за американские интересы, подчеркнули
журналисты.
Зато постсоветские республики не поддерживают Москву даже
дипломатически. ", например, так официально и не признал Крым в
составе России или независимость Южной Осетии и Абхазии", – напомнили
журналисты.
Но Россия продолжает заливать деньгами экономику соседних
государств. В одну только Белоруссию за 20 лет было вложено 126 миллиардов
долларов, но вместо российского бизнеса в братской республике процветают
китайцы, отметил "Огонек".
"Лукашенко зарабатывает ежегодно по 1,5–2 млрд долларов
на перепродаже российского газа и недоволен", – сокрушаются журналисты.
Напомним, в настоящее время Москва и Минск заняты
согласованием дорожных карт по дальнейшей интеграции. Планируется, что Владимир
Путин и подпишут документы 8 декабря, к 20-летию Союзного
государства. Соглашения касаются экономических и правовых вопросов,
политическое объединение не предусматривается.
• Существует опасность, что даже более глубокая интеграция в формах, которые продвигает Россия, оставит Беларуси только формальный суверенитет, а на самом деле Минск будет вынужден соглашаться с Москвой практически по всем вопросам внутренней и внешней политики. Андрей Елисеев
— Vital Łučnik (@VUcnik)