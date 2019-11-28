В Москве 26 ноября у Дома правительства России и здания Минстроя прошла серия одиночных пикетов. Внимание федеральных чиновников привлекли жители Екатеринбурга, пытающиеся спасти от уничтожения городской лесопарк Березовая роща. Для того, чтобы напомнить о проблеме, они специально прилетели в столицу.

В Москве 26 ноября у Дома правительства России и здания Минстроя прошла серия одиночных пикетов. Внимание федеральных чиновников привлекли жители Екатеринбурга, пытающиеся спасти от уничтожения городской лесопарк Березовая роща. Для того, чтобы напомнить о проблеме, они специально прилетели в столицу.Екатеринбуржцы вот уже второй год добиваются сохранения Березовой рощи, над которой нависла угроза из-за компании "Атомстройкомплекс", которая принадлежит уральскому коммерсанту Валерию Ананьеву. Накануне активисты также передали вице-премьеру Виталию Мутко и министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву обращения, под которыми подписались тысячи горожан."Строительство и развитие инфраструктуры, бесспорно, важны, однако действительно прекрасный высокоразвитый город – это не только жилые дома. Это парки и рекреационные зоны, островки природы, только украшающие возведенное стараниями рабочих и архитекторов. Поэтому важно учитывать мнение жителей, важно учитывать право подобных зеленых уголков на существование", – приводит фрагмент из обращения граждан портал . На этой почве мнения горожан и застройщика разошлись.Как писала , под вырубку могут попасть 20 гектаров полувековых деревьев в районе Красноселье. Местные жители уже прозвали Ананьева .Создается впечатление, что бизнесмен проигнорировал со стороны мэра Екатеринбурга Александра Высокинского. Градоначальник еще в марте публично выразил недовольство действиями "Атомстройкомплекса", назвав заявления фирмы некорректными. По словам мэра, представители застройщика вводили горожан в заблуждение.В начале ноября защитники "Березовой рощи" встречались с представителями Министерства природы Свердловской области. Комиссия ведомства заключила, что парк является "местом произрастания краснокнижных видов и рекреационной зоной для жителей микрорайона". В этой связи Минприроды направило к главе Екатеринбурга с просьбой "оказать содействие в сохранении данного объекта". В министерстве предложили Высокинскому придать лесопарку статус особо охраняемой природной территории областного значения (ООПТ).Защитники рощи надеются, что оставшийся лес удастся сохранить и не допустить строительства на его месте железобетонного творения под названием "Art.город парк". Планам "уральского дровосека" местные жители намерены противостоять всеми законными способами. Вместе с тем защитники Березовой рощи понимают, что без привлечения к ситуации федеральных властей справедливости им будет добиться крайне тяжело.По всей видимости, без местных неравнодушных энтузиастов Березовая роща была бы давно вырублена. В Екатеринбурге сейчас начинаются обсуждения нового генерального плана города. Защитники Березовой рощи сейчас активно призывают остальных жителей уральской столицы оставлять отзывы за то, чтобы лесопарк получил статус ООПТ. Это бы окончательно уберегло деревья от топоров Ананьева.