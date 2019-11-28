На
исполнительницу обрушился шквал негатива из-за ее намерения выступать в России.
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме
Вадим Манукян уверен, что София Ротару достаточно натерпелась и пора оставить ее в покое.
На
исполнительницу обрушился шквал негатива из-за ее намерения выступать в России.
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме
Вадим Манукян уверен, что София Ротару достаточно натерпелась и пора оставить ее в покое.
"В этой истории с Софией
Ротару всплыло слишком много лжи, и действительно пора эту тему закрывать", -
заявил собеседник "Дни.ру". "Пусть поет на "Песне года". Кто захочет –
послушает, кто нет – останется за пределами зала. Та же история с телевизионным
эфиром. Кто захочет – посмотрит ее выступление, а кто нет – переключит кнопку",
– добавил Манукян.
Эксперт искренне пожалел
знаменитую певицу. "В конце концов, она живой человек, и у нее тоже есть эмоции
по тому, что произошло в последние дни в медиа. Конечно, все это неприятно", -
высказался он. По его мнению, София Ротару уже сделала необходимые выводы из скандала.
"Родственники и друзья ее
поддержали, коллеги заступились, а оппоненты друзьями и поклонниками вряд ли
когда-нибудь станут", – считает Манукян. Он посетовал из-за того, что в историю с
вмешалась политика, которая "очень часто портит все вокруг". "Вот
поэтому артисты должны петь и играть, а политики разделять и властвовать", -
заключил эксперт.
22 Сен 2019 в 8:07 PDT
Напомним,
намерена участвовать в фестивале "Песня
года" и якобы не отказывается от новогодних корпоративов. Это известие произвело эффект разорвавшейся бомбы. Поводом для возмущения
послужили слухи о том, что певица поддерживает так называемую
антитеррористическую операцию в Донбассе, помогая военным сражаться с
ополченцами на востоке Украины, в том числе деньгами.