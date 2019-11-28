На исполнительницу обрушился шквал негатива из-за ее намерения выступать в России. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян уверен, что София Ротару достаточно натерпелась и пора оставить ее в покое.

Наисполнительницу обрушился шквал негатива из-за ее намерения выступать в России.Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при ГосдумеВадим Манукян уверен, что София Ротару достаточно натерпелась и пора оставить ее в покое."В этой истории с СофиейРотару всплыло слишком много лжи, и действительно пора эту тему закрывать", -заявил собеседник "Дни.ру". "Пусть поет на "Песне года". Кто захочет –послушает, кто нет – останется за пределами зала. Та же история с телевизионнымэфиром. Кто захочет – посмотрит ее выступление, а кто нет – переключит кнопку",– добавил Манукян.Эксперт искренне пожалелзнаменитую певицу. "В конце концов, она живой человек, и у нее тоже есть эмоциипо тому, что произошло в последние дни в медиа. Конечно, все это неприятно", -высказался он. По его мнению, София Ротару уже сделала необходимые выводы из скандала."Родственники и друзья ееподдержали, коллеги заступились, а оппоненты друзьями и поклонниками вряд ликогда-нибудь станут", – считает Манукян. Он посетовал из-за того, что в историю свмешалась политика, которая "очень часто портит все вокруг". "Вотпоэтому артисты должны петь и играть, а политики разделять и властвовать", -заключил эксперт.22 Сен 2019 в 8:07 PDTНапомним,намерена участвовать в фестивале "Песнягода" и якобы не отказывается от новогодних корпоративов. Это известие произвело эффект разорвавшейся бомбы. Поводом для возмущенияпослужили слухи о том, что певица поддерживает так называемуюантитеррористическую операцию в Донбассе, помогая военным сражаться сополченцами на востоке Украины, в том числе деньгами.