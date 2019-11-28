Владимир Зеленский оказался в центре очередного международного скандала. Виной всему оказалось сообщение его пресс-секретаря Юлии Мендель.

Владимир Зеленский оказался в центре очередного международного скандала. Виной всему оказалось сообщение его пресс-секретаря Юлии Мендель.Официальный представитель офиса президента Украины на своей странице в "Инстаграм" опубликовала фотографию, сделанную в столице Литвы Вильнюсе. "Платье для латвийской командировки", – сообщила она своим подписчикам.После того, как пользователи Сети в массовом порядке указали Юлии Мендель на то, что она перепутала названия двух прибалтийских стран, она изменила текст своего сообщения. "Платье для литовской командировки", – поправилась чиновница. Свою промашку она попыталась оправдать неудачной попыткой пошутить. "Эх, троллинг не удался. Ладно, признаюсь, за время пребывания в должности я не перепутала ни одного географического названия. И даже не ездила в Канаду", – добавила пресс-секретарь Владимира Зеленского.Если Юлия Мендель действительно не ошиблась, а намеренно назвала Литву Латвией, то это может быть расценено как еще более возмутительное поведение. Страны Прибалтики, как показала практика, зачастую весьма остро реагируют на вопросы правописания тех или иных географических названий на русском языке. Украинцам, с их переживаниями на счет предлогов "в" и "на", это должно быть понятно.Материал дополняется.