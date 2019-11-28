В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский Зенит на поле домашней арены сыграет с французским Лионом. Тренерские штабы обеих команд объявили стартовые составы на предстоящее противостояние.
В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на поле домашней арены сыграет с французским "Лионом". Тренерские штабы обеих команд объявили стартовые составы на предстоящее противостояние.
"Зенит": Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Кузяев, Оздоев, Дриусси, Азмун, Дзюба.
Запасные: Васютин, Осорио, Жирков, Смольников, Мак, Ерохин, Сутормин.
Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитЛион! pic.twitter.com/q5OpkGV8TN
— ФК «Зенит»