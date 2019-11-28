В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на поле домашней арены сыграет с французским "Лионом". Тренерские штабы обеих команд объявили стартовые составы на предстоящее противостояние."Зенит": Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос, Барриос, Кузяев, Оздоев, Дриусси, Азмун, Дзюба.Запасные: Васютин, Осорио, Жирков, Смольников, Мак, Ерохин, Сутормин.Стартовый состав сине-бело-голубых на матч #ЗенитЛион! pic.twitter.com/q5OpkGV8TN— ФК «Зенит»

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