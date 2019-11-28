В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский Зенит на поле домашней арены принимает французский Лион. Первый тайм противостояния завершился с минимальным счетом – 1:0.

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на поле домашней арены принимает французский "Лион". Первый тайм противостояния завершился с минимальным счетом – 1:0.У петербуржцев на 42-й минуте отличился нападающий Артем Дзюба, которому ассистировал бразильский крайний защитник Дуглас Сантос.Напомним, на старте группового этапа подопечные Сергея Семака на выезде сыграли с "Лионом" вничью – 1:1. После четырех туров с девятью очками лидирует в группе G "РБ Лейпциг", на втором месте расположился "Лион" (7 очков), на третьем – "Зенит" (4), четвертом – "Бенфика".