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<a href="https://33live.ru/novosti/28-11-2019-zhestkij-i-zakrytyj-kollegi-vyskazalis-o-vladimire-mashkove.html" target="_blank">Жесткий и закрытый: коллеги высказались о Владимире Машкове</a> - 27 ноября исполнилось 56 лет Владимиру Машкову. О том, каково работать с известным артистом, и о его личных качествах рассказали его коллеги.