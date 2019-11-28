Злоумышленник был задержан с поличным нарядом патрульно-постовой службы.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя города Гусь-Хрустальный. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).По версии следствия, в марте текущего года злоумышленник проник на территорию одного из городских предприятий, перебравшись через забор. С территории предприятия мужчина похитил несколько металлических изделий - роликов, швеллеров и пластин. На гражданина, переносившего в руках изделия из металла, обратил внимание наряд патрульно-постовой службы, находившийся на маршруте патрулирования. Отвечая на вопросы правоохранителей, мужчина заметно нервничал и не смог пояснить, откуда он взял данные изделия. Впоследствии подозреваемый сознался в совершении кражи и пояснил, что планировал сдать похищенное в пункт приема металлолома.Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила более 6 тясяч рублей.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.