Фигурант ударил женщину ножом, желая прекратить происходящий словесный конфликт.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.По версии следствия в сентябре текущего года фигурант распивал спиртные напитки с ранее не знакомой ему женщиной в коридоре одного из общежитий в г. Коврове. В процессе распития между новыми знакомыми произошел словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый взял нож на кухне общежития и нанес им удар в живот потерпевшей. После этого мужчина пошел в свою комнату и лег спать.Полицейскими фигурант был задержан по месту жительства. Там же было обнаружено и изъято орудие преступления. Фигурант пояснил, что ударил женщину ножом, желая прекратить происходящий конфликт.Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.